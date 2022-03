Alakart kalitesi ile Kayalı Et Restaurant açıldı

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Erdem ve Derya Kaya’nın yaptığı Kayalı Et Restaurant açıldı.

Gazi Caddesi numara 88 (Eski Devlet Hastanesi girişi) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Kayalı Et Restaurant’ın açılışına AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve davetliler işyerini gezerek firma hakkında bilgi aldı. Açılışta davetlilere çeşitli ikramlar yapıldı.

Kayalı Et Restaurant ile ilgili bilgi veren işletme sahibi Erdem Kaya; “Kayalı Alakart & Et Restoran olarak gerek servis anlayışı gerek menü zenginliğiyle Çorum'a ve Çorum halkına alakart kalite ve hizmeti sunmak için kurulduk. 2021 yılı Aralık ayı itibariyle hizmete başladığımız Kayalı Alakart &Et Restoran olarak yenilenen kış bahçemiz iç mekân, vip salonlarımız ile kalite ve konforu seçkin misafirlerimizle buluşturmaya başlıyoruz. Bahçemizde sizi etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili sarmaşıklarla kaplı harika bir tropikal atmosfer karşılıyor. Salonumuzda da yine küçük bir sandalı andıran bitki havuzumuz modern ahşap dekorlarımız ve keyifli geçirilecek saatler için tamamlayıcı unsurlarımız ile siz değerli misafirlerimizin değerli yorumlarını bekliyoruz. Yemeklerimize gelince menümüz dünyanın her yerinden bir parça lezzet almış. Efsane Türk mutfağımızın geleneksel serpme kahvaltıları,İtalyan mutfağından çok özel makarnalarımız, Fransız mutfağının çok özel sosları ile bonfilelerimiz, Kaliforniya tarzı tavuk spesiyallerimiz ve hatta anne eli değmiş gibi şifa çorbalarımız ile siz değerli seçkin misafirlerimizin damak tadına sunmaktan onur duyarız. Seçkin profesyonel ve güler yüzlü personellerimiz ile sizlere hizmet vermekten gurur duyarız.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022, 18:21