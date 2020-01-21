Bağlama Yapımcısı Kursu sertifikaları dağıtıldı

FATİH AKBAŞ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün birlikte düzenledikleri Bağlama Yapımcısı Kursu sona erdi. Kursiyerlere sertifikaları yapılan törenle verildi.

Bir kafede gerçekleştirilen programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmak, tanıtmak, tahribini ve yok edilmesini önlemek, kültür ve sanat sevgisinin yayılmasını temin etmek ve bu sanatları aslına uygun olarak öğretip eğitilmiş elemanlar ile ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Bağlama Yapımcısı Kursu düzenlediklerini ifade ederek, “Halk Eğitim Merkezi ile birlikte organize ettiğimiz kursumuz 2019 yılında yapıldı ve 9 ay sürdü. 584 saatlik kursun ardından kursiyerler sertifika almaya hakkazandılar. Kursun Usta Öğreticisi Mithat Aşıran’a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kursiyerlere ise bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuar Bal da kursta emeği geçen herkese teşekkür ederek kursiyerlere başarı dileklerini iletti. Konuşmaların ardından ise kursiyerlere sertifikaları verildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuar Bal, Kursun Usta Öğreticisi Mithat Aşıran’a verdiği emeklerden dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler. Programa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldız da katıldı. Sertifika töreni kursiyerlerin bağlama dinletisi ile sona erdi.