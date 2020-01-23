Belediye’den çocuklara jest

Çorum Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik tiyatro gösterisi düzenleyecek.

Yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek olan tiyatro oyunu 3 gün boyunca Buhara Kültür Merkezinde sahnelenecek.

7'den 70'e herkese yönelik kültür ve sanat etkinlikleri düzenlediklerini söyleyen ve yarıyıl tatiline giren çocuklara bir karne hediyesi olarak düzenledikleri tiyatro gösterisine tüm çocukları davet eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Eğitim öğretim yılının ilk yarısında yorulan öğrencilerimiz için yarıyıl tatili başladı. Biz de Çorum Belediyesi olarak öğrencilerimizin tatillerini renklendirmek, onları hem eğlendirmek hem de dinlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yavrularımız doyasıya eğlenecek." diyerek tüm çocukları tiyatro oyununa davet etti.

Buhara Kültür Merkezi'nde 29 Ocak Çarşamba Kaplumbağa ile Tavşan, 30 Ocak Perşembe Küçük Pandalar ve 31 Ocak Cuma günü Hansel ve Gretel oyunları sahnelenecek. (Haber Merkezi)