Çocuklar, ‘Uğur Böceği ile Kara Kedi’yle eğlendi

FATİH BATTAR

Çocukların çok sevdiği çizgi film ‘Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi’ sömestir tatilinde AHL Park Alışveriş Merkezi’nde sahne aldı.

Açıldığı günden bu yana çocuklara yönelik eğitici ve öğretici etkinliklerle çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan AHL Park AVM, haftasonu çocukların çok sevdiği çizgi film Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi’yi çocuklarla buluşturdu.

Etkinlikte Uğur Böceği ve Kara Kedi yeni maceralarıyla çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Çocuklar, Uğur Böceği ve Kara Kedi’nin onlar için hazırlamış olduğu şovu beklerken profesyonel dekor ve animatör ekibi ile oyunlar oynayıp dans ettiler. Daha Sonra sahneye çıkan Uğur Böceği ve Kara Kedi çocukların neşeli bakışları ile süper kahraman olmanın zorluklarından ve yaşadıkları maceralardan çocuklara müzik ve dans performansı ile birlikte gösteri düzenlediler. Çocukların yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinlik Uğur Böceği ve Kara Kedi ile birlikte çektirmiş oldukları hatıra fotoğrafı ile son buldu. İzleyenlerin beğenisini toplayan gösteri 2 Şubat’a kadar devam edecek. Kurulan özel sahnede gerçekleşen sahne şovu, her gün 14.00, 16:00, 18:00 saatlerinde toplam üç seans olarak yapılmaya devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2020, 18:55