Çok Sesli Koro’dan unutulmaz konser

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu konser verdi. Devlet Tiyatro Salonunda önceki akşam gerçekleştirilen konsere ilgi yüksek oldu.

Konser öncesinde konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Güzel Sanatlar Lisemiz Çorum için çok özel bir okul ve önemli bir kazanımdır. Bende birkaç kez ziyaret etme fırsatı buldum. Kısa sürede tekrar ziyaret etmek istiyorum. Hem resim bölümüne hemde müzik bölümüne belediyemiz olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Kültür ve sanat bize ticaret kadar, yol kadar, su kadar, elektrik kadar lazımdır. Okulumuzun idarecilerini, öğretmenlerini velilerini ve en çokta velilerimizi tebrik diyorum” dedi.

Başkan Aşgın’ın konuşmasının ardından 26 kişiden oluşan çok sesli koro, Müzik Bölümü öğretmenleri Sacide Önsöz ve Demet Başaran yönetiminde sahne aldı.

Yaklaşık iki aydan beri çalışmalarını sürdüren koro, 15 eserden oluşan konserin ardından büyük alkış aldı. Konsere solo performanslarda renk kattı.

Konseri Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ile çok sayıda davetli izledi.