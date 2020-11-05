Çorumlu oyuncu ‘Kuzey Yıldızı’nda

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Çorumlu tiyatro oyuncusu Bekir Akdağ, Show TV’de yayınlanan ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ adlı komedi dizisinde rol aldı.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde Ordu Boztepe’de gerçekleştirilen bölümde misafir oyuncu olarak görev alan Bekir Akdağ, kız isteme sahnesindeki ‘Hasan’ karakterini canlandırdı.

Daha önce ‘Çam Yarması’ adlı sinema filmi ve çeşitli tiyatro oyunlarında da rol alan Akdağ, başarılı oyunculuğu ile usta isimlerden tam not aldı.

Akdağ’ın rol aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 40’ıncı bölümünün önümüzdeki haftalarda ekrana geleceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 19:09