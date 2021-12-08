Çorumlu sanatçı uluslararası çalıştaya imzasını attı

1. Uluslararası Silivri Resim Çalıştayı Sergisi Sanat severlerle buluştu.

22-30 Kasım tarihleri arası Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen “Aşkın, Emeğin ve Muhabbetin Resmedilmesi” temalı 1. Uluslararası Resim Çalıştayında, 11 ülkeden 45 sanatçının eserleri açılan sergi ile sanatseverlerle buluştu.

Çorumlu sanatçı Kevser Kartal’ın Küratörlüğünde, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Silivri’de Hayat Var” ve “Silivri’de Sanat Var” vizyonu doğrultusunda ilçede yürütülen kültür ve sanat etkinliği yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından ilan edilen 2021 Hacı Bektaşı Veli, Ahi Evran, Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında; Ressam İnci Aydar anısına “Aşkın, Emeğin ve Muhabbetin Resmedilmesi” konulu 1. Uluslararası Silivri Resim Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Türkiye’den ve yurt dışından 45 ressam katıldı. 5 gün süren çalışmaların tamamlanmasının ardından ortaya çıkan 90 resim için açılış töreni yapıldı.

Çorumlu sanatçı Kevser Kartal’ın Küratörlüğünde, usta ressamların hünerlerini ortaya koyduğu birbirinden değerli eserler, Silivri Belediyesi Sergi Salonunda sanatseverlerle buluştu.

Silivrinin tanıtımına büyük katkı sağlayan 1. Uluslararası Silivri Resim Çalıştayı Sergisi hakkında bilgi veren Ressam Kevser Kartal, Küratörlüğünü yaptığım 1.Uluslararası Silivri resim çalıştayına katkı vermekten son derece mutluyum. “ dedi

Ressam Kevser Kartal, 30 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında Katar ve Bangladeş’in Dakka şehrinde gerçekleştirien ve 40 ülkeden seçkin sanatçıların katılımlarıyla yapılan Asya Sanat Bienali’nde sergi, seminer, sempozyum ve atölye çalışmalarında yer aldığını, Uluslararası 18. Asya Sanat Bienaline” seçilmenin gururunu yaşadığını söyledi. Baskı ve çini sanatçısı Kevser Kartal, “Yabancı jüri tarafından seçilen “Hitit Temali” 2 eserimle birlikte, 2018 Asya Sanat Bienalin’de Türkiye’yi temsil etmekten büyük onur duydum. Ülkemin tanıtımı adına Bienalde, “Türkiye, Hitit Uygarlığı Kültür ve Sanatı” başlığı adı altında 5 dakikalık İngilizce-görsel bir sunum gerçekleştirdik. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Didinmez’e Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Süheyl Kırkıcı, Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaybey Karoğlu hocama ve çalıştaya katılan birbirinden kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum.” dedi