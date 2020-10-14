Çorumlu yönetmene Altın Portakal’da ödül

FATİH BATTAR

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Çorumlu yönetmen Nesimi Yetik’in ‘Dirlik Düzenlik’ filmi Cahide Sonku ödülüne layık görüldü.

Filmin başrol oyuncularından Dudu Yetik, Asiye Dinçsoy, hem başrol oyuncularından hem de filmde yapımcı, senarist ve kurgucu olarak yer alan Betül Esener, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sinemada kadın emeğinin görünürlüğüne dikkat çekmek için verilen Cahide Sonku ödülüne layık görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde ödüle layık görülen "Dirlik Düzen" filminin yönetmenliğini Çorumlu hemşehrimiz Nesimi Yetik yaparken, filmin başrollerinde ise annesi Dudu Yetik, eşi Betül Esener Yetik, Asiye Dinçsoy ve sanat yönetmeni Osman Özcan yer aldı.

Film yönetmeni Yetik, ilk filminin "Toz Ruhu" olduğunu, bu seferki filminin konu ve karakter işleyişinin çok farklı olduğunu söyledi.

Ödül töreninde mutluluktan ağlamamak için kendini zor tuttuğunu belirten Yetik, filmde yalnızlığın evrensel bir konu olduğunu işlediklerini söyledi.

Yetik, "İnsanların yalnız kalmamak için verdiği mücadeleyi ve yalnız kalma noktasına geldiğinde ise neler yapılabileceğini gözler önüne sermek istedik. Filmi çekerken bunlar hep aklımızın bir kenarındaydı." dedi.

Yetik, film sonunda sorunlara bir çözüm getirmediklerini, bunu sevmediklerini ifade etti.

"ANNEM SETTE PROFESYONEL BİR OYUNCU GİBİYDİ"

Filmde annesi ve eşiyle çalışmasının kendisini kaygılandırmadığını anlatan Yetik, şunları kaydetti:

"Filmde annem ve eşimin oynayacağı en baştan belliydi. Biz gündelik hayatta da çok zaman geçiririz ve nasıl davranacaklarımızı iyi biliyorduk. Ailemle oynamak beni korkutmuyordu, onları iyi tanıyordum. Ama ailem, oyuncu ve bütün set çalışanlarıyla çok uyumlu olduk. Özellikle 'Annem bize uyum sağlayacak mı?' diye endişeleniyordum. Annem sete adım attığı ilk andan beri bizimle çok iyi uyum sağladı. Annem sette profesyonel bir oyuncu gibiydi."Senarist ve yapımcı Betül Esener Yetik, filmde üç kadının bir arada yaşarken ne kadar farklı düşüncede olduğunu ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.Oyuncu Asiye Dinçsoy ise senaryoyu okuduğunda çok etkilendiğini, böyle bir işin içinde olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Filmin oyuncusu ve yönetmenin anne Dudu Yetik, filmde zorlanmadığını, çekimlerin kendisi için çok kolay olduğunu vurguladı.