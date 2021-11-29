Şekersiz tatlı arayanların lezzeti: Çorum'un karaçuval helvası

Çorum deyince akla ilk gelenlerden biri leblebiyse diğeri karaçuval helvası. Adeta Çorum ile özdeşleşmiş olan bu iki lezzet, ayrılmaz birer parça halinde.

Öyle ki yolu Çorum'a düşüp de karaçuval helvasını tadanlar, bir daha başka helva yemek istemiyor. Yine de Çorum'a kadar gitmenize gerek yok. Evdeki basit birkaç malzemeyle karaçuval helvanızı kendiniz yapabilirsiniz.

Çorum'un sevilen ve farklı tatlılarının başında karaçuval helvası gelir. Her evde bulunan malzemelerle, kısa sürede hazırlanabilen karaçuval helvası; Çorum'da sıkça tüketilen bir tatlı. Tarifinde şeker bulunmayan bu helva, özellikle şekeri hayatından çıkaranların en sevdiği tatlı olmaya aday. Tadı hem çok hafif hem de tatlı ataklarını kesecek kadar güçlü olan bu helvayı mutfağınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

Kısa sürede hazırlanabilen, çat kapı gelen misafirlerinize gözünüz arkada kalmadan sunabileceğiniz türden bir lezzet. Gün içindeki tatlı krizlerinizde veya çayın yanında tatlı bir atıştırmalık aradığınız anlarda gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bu helvanın tarifini sizin için araştırdık. İşte, leblebi ile ayrılmaz bir ikili olan leziz karaçuval helvası tarifi...

KARAÇUVAL HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

• 1.5 su bardağı un

• 250 gram margarin

• 3 su bardağı su

• 1.5 çay bardağı üzüm pekmezi

• Leblebi veya leblebi tozu (sunuma göre istenileni seçebilirsiniz)

• Ceviz

HAZIRLANIŞI

• İlk olarak derin bir tencerede istenilen ölçülere uygun margarini eritin.

• Yavaş yavaş unu ilave edin ve tahta bir kaşıkla kavurmaya başlayın.

• Rengi dönünceye kadar kavurma işlemini sürdürün.

• Ayrı bir kaseye pekmezi ekleyin.

• Pekmezin üzerine yavaş yavaş suyu ekleyerek karıştırın.

• Kavrulan una azar azar pekmezli su karışımını ilave edin.

• Karışımı ilave ederken kavurma işlemini sakın bırakmayın.

• Homojen bir kıvam alana kadar bu işlemi sürdürün.

• Karışım helva kıvamına gelince ocaktan alın.

• Tencerenin ağzı kapalı bir halde en az yarım saat dinlenmeye bırakın.

• Dinlendikten sonra helvanıza leblebi tozunu da ekleyip karıştırın. Dilerseniz leblebileri ezmeden yanında da servis edebilirsiniz.

• Ardından helvayı dilediğiniz gibi şekil vererek servis tabağına alın.

• Son olarak her tatlı diliminin üzerine ceviz yerleştirin.

• İşte karaçuval helvanız hazır. Afiyet olsun!



Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021, 20:07