Sevilen şarkılarıyla Çorumlularla buluşacak

Çorum Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü müzisyen Yücel Arzen, Çorumlu müzik severlerle buluşacak.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, hoş sohbeti ve sempatik tavırlarıyla önemli bir hayran kitlesi oluşturan ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen, en sevilen şarkılarını bu defa Çorum halkı için seslendirecek. İki alyans, yarim yarim, belki, arama beni ve kimseler bilmez gibi sevilen şarkıların da sahibi olan Yücel Arzen'in konseri yarın saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonunda başlayacak.

Yücel Arzen konserine tüm Çorum halkı davet edildi.