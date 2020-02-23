Tosun’dan ‘Tepsi Kebabı’ tarifi

RECEP MEBET
Tosunoğlu Kasabı’nın yeni kuşak temsilcisi Bahattin Tosun, TV 360’da ekrana gelen ‘Anadoludayız’ adlı programa konuk oldu.
Sunuculuğunu Lokman Dağ’ın üstlendiği programda ‘Tepsi Kebabı’nın hazırlanışını anlatan Bahattin Tosun, Çorum’un yöresel lezzetleriyle birlikte kasaplık mesleğini anlattı.
Dededen toruna uzanan işletme tarihçesinden bahseden Tosun, ‘Bahattin Butcher’ adıyla mesleğe yeni bir tarz kazandırdığını söyledi.
Tosun, konuk olduğu programın tekrarının TV 360 ve sosyal medya hesaplarından izlenebileceğini kaydetti.