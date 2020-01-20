Turlara Çorum’u da eklediler

Tur operatörleri Çorum’u bir kaç gün konaklamalı turizm gezilerine dahil etti.

Tur operatörleri Çorum’u konaklamalı turizm gezilerine dahil etti.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği mali destekleri ile Çorum’a davet edilen yerli turizm seyahat acenteleri ve tur operatörü temsilcilerinin katılımıyla geçtiğimiz yıl Kasım ayında Çorum’a gezi düzenlenmişti.

‘Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon’ Projesi kapsamında yerli turizmcilerin bölgemizi daha yakından tanımaları için düzenlenen gezi kapsamında kente gelen misafirler, Çorum Müzesi ve şehir gezisi, Alacahöyük müze ve ören yeri gezisi, Hattuşa ören yeri, Boğazköy Müzesi ve Yazılıkaya Açıkhava mabedini ziyaret etmişler, ziyaret sonrası turizm potansiyelini yüksek buldukları Çorum’a tur düzenlemek için çalışma yapacaklarını belirtmişlerdi.

Acentelerin bu yıl içerisinde yaptıkları tur planlamasına Çorum’u da dahil etmeye başladıkları görülürken, info gezisinin olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığı bildirildi.

İnfo gezisine katılan seyahat acenteleri bölgemize yönelik Çorum’u da içine alan tur programlarını yayınlamaya başladılar. İç Anadolu, Galatya ve Hitit turu gibi adlarla satışa çıkarılan turlar kapsamında Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva ve Çorum merkezde bulunan tarihi ve turistik yerlerin ziyaret edilmesi planlanıyor. Gezi programlarında Çorum’da 1 veya 2 gün arasında konaklama yapılması da yer alıyor. Çorum’a ve bölgemize yönelik gezilerin bu yıl artarak devam etmesi bekleniyor. (Haber Merkezi)