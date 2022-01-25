Alaca Belediyesi’nden yoğun kar mesaisi

Alaca Belediyesi, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışından vatandaşların en az şekilde etkilenmemesi için başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ilçede trafiğin aksamaması için özellikle ana arterlerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, ara sokaklarda oluşan kar yoğunluğu için de çalışma gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, zorlu hava şartlarına karşı Alaca Belediyesi olarak gece-gündüz hazır olduklarını belirterek, “Yolların açık tutulması ve vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi amacıyla çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kar yağışı devam ettikçe belediyemizin temizleme ve tuzlama çalışmaları da aralıksız sürecektir” dedi. (Haber Merkezi)