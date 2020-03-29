Alaca HEM’den 3200 adet maske

Alaca Halk Eğitim Merkezi, cerrahi maske ihtiyacının karşılanması için usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından ürettikleri 3200 adet maskeyi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne teslim etti.

Alaca Halk Eğitim Merkezi idareciler, öğretmenleri, usta öğreticileri ve kursiyerleri sağlık çalışanlarına destek olmacıyla taşın altına elini koydu. Hastanelerde maske ihtiyacından dolayı maske üretimine başlayan Alaca HEM, hastanenin maske ihtiyacını karşılamak için 3200 adet maske üretimi gerçekleştirildi ve üretilen maskeyi hastaneye teslim edildi.

Alaca HEM ayrıca ilçede Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaca Kaymakamlığı çalışanlarına da çok kullanımlık maske dikmeyi ihmal etmedi.

Konu ile ilgili Alaca HEM’den yapılan açıklamada; “Bir haftadır gece gündüz demeden emek veren tüm çalışanlarımıza ve kursiyerlerimize, kursiyerlerimizin öğle yemeklerini karşılayan ve çeşitli ikramlarda bulunan İtimat Sürücü Kursu, Hacıbaba Köfte ve bireysel katkıları olan isim belirtimesini istemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz.” denildi.