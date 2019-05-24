Alaca MYO’da iftarda buluştular

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksek Okulu’nda iftar programı yapıldı.

İftarın menüsünü ise Aşçılık Programı bölüm başkanı Öğretim Görevlisi Remzi Bilgili şefliğinde Aşçılık Programı öğrencileri okulun yemekhanesinde hazırladılar.

Programa Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Yüksekokul Müdürü Bahat Comba, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencisi İbrahim Dülger'in okuduğu dua ile program sona erdi.

(Haber Merkezi)