Alaca'ya 1 milyonluk 2 otobüs

Alaca Belediyesi, araç parkına kazandırılan 2 adet halk otobüsü, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programa AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Av.Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu , AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan, CHP Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, MHP Alaca İlçe Başkanı Şerafettin Ercoşgun, Alaca İlçe Müftüsü Fatih Kaya, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İdlib’te şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, “4 vatan avlarımızı kaybettik. Allah bir daha böyle acılar yaratmasın. Yapılan hizmetler Alacamız için yeterli değil ama bu bir başlangıçtır. Alaca ile gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu şehitlere Allahtan rahmet diledi. Kavuncu, "Açılışını yaptığımız otobüsler Alaca'ya hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya," Türk Milleti tarih boyunca bağımsızlığı özgürlüğü için binlerce şehit verdi. Her Türk evlâdı şehit olmak için amansız lakinsiz tereddüt etmeden her zaman hazırdır. Rabbim ordumuza ve askeri birliklerimize güç kuvvet versin. İnşallah Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli ve MHP’nin desteğiyle ülkemiz 2023 hedeflerine ilerliyor. Dünya, 2023’ün Türk yılı olacak olduğunu biliyor. Bu yüzden sancılı bir süreç geçiriyoruz. Bunun için Libya’da, Suriye’deyiz. Bunun için dünyanın her yerinde olacağız. Biz Osmanlı’nın devamıyız. Bizim buradaki soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın zülüm çekmesine gönlümüz razı olmaz. Onun için hizmetlerimiz devam edecek. Otobüslerimiz Alaca’ya hayırlı olsun ” ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Daha önce 1 Milyon TL değerinde itfaiye aracının Alaca’ya kazandırıldığını hatırlatarak, “Başkanımız bize gelip otobüs almamız lazım dedi. Bizde aldık. Hayırlı olsun. Daha önce 1 Milyon değerinde itfaiye aracı getirmiştik. Bu gün iki otobüsümüz 1 Milyon değerindedir” dedi.

Konuşmaların ardından otobüslerin anahtarları Milletvekilleri Ceylan, Kaya ve Kavuncu ile İl Başkanı Ahlatcı tarafından sürücülerine teslim edildi.

İlçe Müftüsü Fatih Kaya tarafından okunan duanın ardından otobüsün ilk test sürüşünü de MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte yaptı.