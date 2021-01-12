Alaca Yolu’nda tır devrildi

RECEP MEBET
Çorum-Alaca Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında yem yüklü bir tır devrildi.
Önceki akşam Elicek Deresi mevkiinde yaşanan kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan tırın yan yattığı bildirildi.
Adana’dan Samsun istikametine gittiği öğrenilen tırda yüklü bulunan yem yığınları çevreye saçılırken sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Devrilen tır Karayolları ekiplerince bulunduğu yerden kaldırılırken, Jandarma tarafından olay yerinde güvenlik tedbirleri alındı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, alınan tedbirlerin ardından yeniden normale döndü. Öte yandan kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.