MURAT ÇETİN/HİKMET ÖZDEMİR

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca’da ilaçlama ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, tüm cadde, sokak ve işyerlerinin ilaçlandığını açıkladı.

“Evde kal Alaca” çağrısında bulunan Belediye Başkanı Şaltu, “KOVİD-19’u yeneceğiz. Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız.” dedi.

Ülke olarak verilen salgın mücadelesinde birlikte hareket etmek gerektiğini ve bu büyük imtihandan da başarıyla çıkmak zorunda olunduğunu kaydeden Şaltu, açıklamasında şunları söyledi; “Bu anlamda belediye olarak üzerimize düşen sorumlulukları her daim yerine getiriyor ve vatandaşlarımıza hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Cadde, cadde, sokak, sokak bina, bina ilaçlama ve hijyen çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu anlamda sağlık çalışanları ile birlikte, sahada tüm gücüyle seferber olan polisimiz, askerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizle birlikte halkımızın desteği ile bu virüsten kurtulacağız. El ele vereceğiz kurallara uyacak acil işimiz olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayacak, temizlik ve hijyen çalışmalarımızla virüsün yayılmasını önleyeceğiz.

Bu anlamda tüm çalışanlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Devletimizle el ele vererek; KOVİD-19’u yeneceğiz. Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız. Acıda biriz, hastalıkta biriz. Sevinçte biriz, kederde biriz. Hiçbir vatandaşımız telaşa kapılmasın, Türkiye güçlü bir ülkedir. Türk milleti dualı bir millettir. Su akacak yatağını bulacaktır. Ufkumuzu saran sis bulutu yakında dağılacaktır. Kabus bitecektir."

Korona virüsü ile ilgili tedbirler neticesinde ilçemizde de dezenfekten çalışmalarına aralıksız hızlı bir şekilde devam ediyor.

Alaca Belediyesi yapmış olduğu çalışmalarla ilçemizde tüm kamu kurum, camiler, kuran kursları, parklar ve sosyal hayata endeksli her yerde tedbir amaçlı özel hazırlanmış solüsyon ile insan hayatına zarar vermeyen ilaçlama çalışmaları aralıksız hız kesmeden arttırarak devam ediyor.

Bu anlamda; 27 camii, 4 kuran kursu ve ilçe kaymakamlığı binasında kaymakamlık binasında hizmet veren tüm kurumları, sağlık ocakları ile belediye birimleri, marketler başta olmak üzere tüm işyerlerinin dezenfekte işlemlerinin yapıldığını ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Şaltu, "Son günlerde korona virüsü tüm dünyada gündemde. Biz de ilçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir." dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 19:36