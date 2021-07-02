Genç çiftçi 4 yılda hayvan sayısını 5 katına çıkardı

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde yaşayan Cansu Çetin (26), Genç Çiftçi Projesi’nden yararlanarak, hayvan desteği ile hayallerini gerçekleştirdi.

4 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı proje ile 40 koyun hibe desteği alan Çetin, 4 yılda koyun sayısını 5 katına çıkarmayı başardı.

Eşinin de desteğiyle koyunlarına çocukları gibi bakan genç çifti, hayvancılıkla uğraşmak isteyen gençlere de örnek oldu.

Ankara’da şehir hayatından sıkıldıktan sonra eşi ile birlikte Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyüne yerleşmeye ve hayvancılıkla uğraşmaya karar veren genç çifti, hayallerinin peşinden gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

2016 yılından hayvancılık ile uğraşmak istediklerini ancak maddi imkansızlar nedeniyle ne yapacaklarının düşündükleri sırada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı Genç Çiftçi projesini duyduklarını ve heyecanlandıklarını anlatan Cansu Çetin; “Ben 1995 doğumluyum. Çorum’un Alaca ilçesinde Sarısüleyman Köyü’nde yaşıyorum. Buraya Ankara’dan gelin gelip yerleştim. Köyde yaşayıp koyunculuk yapmak istedik ama maddi gücümüz yoktu. 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Genç çiftçi” projesinden hibe verildiğini duydum. Köyde yaşamak ve koyunculuk yapmak için başvuru yaptım. Hibe bana çıktı ve Hibe olarak 40 adet koyun aldım. Eşimle hayallerimizi gerçekleştirmiş olduk. 40 adet koyunla başladığımız yetiştiricilikte şimdi 200 koyunla devam ediyoruz. Ben yapıp başardım ise sizde yaparsınız. Bu imkanları bize tanıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne, Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim.” dedi

Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ‘Genç Çiftçi’ Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan Sayın ise, Cansu Tekin ve eşini tebrik ederek; “İlçemizde 3 yılda toplamda 75 genç çiftçimize çeşitli projeleri karşılığı olarak 2 milyon 250 bin liralık hibe kullandırdık. Genç çiftçi projeleriyle ilgili Bakanlığımızın verdiği bu hibeler, kırsal kalkınma kapsamındaki desteklerimizin sadece bir parçası. Bu destekteki amacımız, hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Verilen bu destekler, genç çiftçilerimize ve ülkemiz tarımına hayırlı olsun. Genç çiftçilerin birçoğunun başarılı bir şekilde projeyi yürüttü. Bunların en güzel örneği de Sarısüleyman köyünden Cansu Çetin’e aittir.” şeklinde konuştu (Hikmet Özdemir)