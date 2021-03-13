Gözyaşlarıyla toprağa verildiler

EROL TAŞKAN/M.BURAK YALÇIN

Alaca’da eski muhtar Servet B.’nin okul servisinde silahla öldürdüğü 2 çocuk bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ankara’daki otopsi işlemlerinin ardından karayolu ile Alaca’nın İmat köyüne getirilen Tunç Taşar (13) ve Kaan Hakverdi'nin (13) köy meydanında düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Törene Garnizon Komutanı Albay Fehan Işık, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Alaca Kaymakamı Kürşad Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve köy sakinleri katıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu'nun teselli etmeye çalıştığı acılı baba Taşar, "Bu nasıl canilik komutanım. Bunlar şehit oldu. Öpüp koklayamadığım, kıyamadığım yavrularıma kıydılar komutanım. Alaca'nın 105 pare köyü var, komşular toplansın gelsin. Yavrularımı köy meydanında vurdu." diyerek gözyaşı döktü.

Bu arada Jandarma cenaze töreninde geniş güvenlik önlemleri aldı. Girişte kimlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, köyden olmayanların geçişine izin vermedi.

Muhtar Servet B'nin eşi ve çocuğu ise güvenlik gerekçesiyle jandarma ekiplerince başka bir eve götürüldü. Gözaltına alınan Servet B. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 19:18