Mültecilerle ilgili doğru bilinen yanlışları anlattılar

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Çorum Çok Yönlü Destek Merkezi ve Alaca Belediyesi, ilçedeki muhtar ile belediye çalışanlarına yönelik ‘Mültecilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar’ konferansı düzenledi.

“Mültecilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar bizleri de ilgilendiriyor.” diyen Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, konferansın başarılı ve faydalı olacağını düşündüğünü ifade ederek, “Konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılarımızın dilediği gibi akıllarına gelen ve kafalarına takılan soruların sorulabileceğini söylemek isterim.” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, yoğun katılımın olduğu konferansta konuşan SGDD Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi Koordinatörü Hanen Çiftdoğan, sığınmacı ve mültecilerle ilgili özellikle eğitim, sağlık ve suç oranları gibi pek çok konuda yanlış bilgi dolaştığını söyledi. SGDD olarak Türk ve mültecilerin sosyal uyumu ve kaynaşması için pek çok etkinlik düzenlediklerini belirten Çiftdoğan, 13 ilde yürütülen proje kapsamında göç ve sığınmacılarla ilgili bilgilendirme oturumları gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Sosyal uyum için yerel yönetimlerin önemine işaret eden Çiftdoğan, “Özellikle muhtarlar, mahallelerinde birinci elden duydukları, gördükleri ya da şahit oldukları gerginliklerin çözümünde ve önlenmesinde önemli rol oynuyor. Bu sebeple, toplumda ağızdan ağıza yayılan, aslında doğru olmayan ve bu yüzden ‘doğru bilinen yanlışlar’ adını verdiğimiz konularla ilgili bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu sayede, mülteci ve sığınmacı konusunda yanlış anlaşılmayı en aza indirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Konuşmanın sonunda konferans, karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti.