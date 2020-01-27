Soğan üreticileri yollara düştü

MURAT ÇETİN

Alaca'da gerçekleştirilen protesto eyleminde bir araya gelen soğan üreticileri, ihracata getirilen kısıtlamaya protesto ederek seslerini duyurmaya çalıştı.

Çevre illerden de yapılan traktörlü katılımlarla çok sayıda traktörün yer aldığı konvoy, Alaca Buğday Pazarı'nda toplanarak Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Burada açıklama yapan çiftçiler, ihracatın açılması talebinde bulundu.

Alınan kararların yanlış karar olduğunu belirterek, kararın düzeltilmesini isteyen çiftçiler, ellerindeki ürünlerin çürümeye terk edildiğini, borçlarını ödeyemez hale geldiklerini ifade etti.

Tarım Bakanı ve bakanlık bürokratlarını eleştiren soğan üreticileri, masa başında alınan kararlarla politika geliştirilemeyeceğini, alınan kararların piyasayı dengelemekten öte üreticiyi tamamen bitirdiğini kaydettiler.