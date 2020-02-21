Yaralı köpek tedavi altına alındı

FATİH BATTAR

Çorum’un Alaca ilçesinde sokakta yaralı bulunan köpek, belediye işçisi tarafından veterinere götürülerek tedaviye alındı.

Duyarlı bir vatandaşın ihbarı ile harekete geçen Alaca Belediyesi, tedavi ettirmek üzere veterinere götürdü. Yaralı köpek tedavi edilmek üzere Çorum Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen köpeğin tedavisinin ardından barınakta kalacağı öğrenildi.

Köpeğin acı içinde kıvrandığını ve kanaması olduğunu gören duyarlı vatandaş konuyu sosyal medya üzerinden Çorum Valiliği’ne de bildirdi. Çorum Valiliği de duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

Konu ile ilgili Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Konu İle ilgili vatandaşımız tarafından durum Alaca Belediyesi’ne iletilmiş, Alaca Belediyesi de köpeği alarak Veteriner Hekim refakatinde tedavi edilmek üzere Çorum Belediyesi Hayvan Barınağına teslim ederek gerekli tedaviler yapılmıştır.” denildi