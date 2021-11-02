10 yaşındaki Hilal trafik kazasında hayatını kaybetti

Samsun'da yaşayan 10 yaşındaki 5.sınıf öğrencisi Çorumlu Hilal D. trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Alaçam ilçesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 JN 6998 plakalı otomobil, 40 metre ileride bulunan üst geçit yerine annesi ile birlikte karayolundan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hilal D’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçük çocuğun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Osmancık Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021, 11:34