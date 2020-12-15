13.kattan düşen Çorumlu işçi hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Kardeşi ile birlikte Konya’da bir inşaatta çalışan Çorumlu Sadık Demircan, dengesini kaybetmesi sonucu inşaatın 13.katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Konya'da bir apartman inşaatının 13. katında çalışmakta olan Sadık Demircan, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten yere düştü. Demircan’ın düştüğünü gören kardeşi ve diğer çalışanlar hemen sağlık ekibine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Sadık Demircan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ise olayın meydana geldiği yerde çevre güvenliği aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Demircan’ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Demircan’ın yarın Bayat’ın Yoncalı köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.