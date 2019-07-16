19 yaşındaki kızdan 6 gündür haber alınamıyor

FATİH BATTAR

Çorum’da 19 yaşındaki genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor.

6 günce hiçbir şey söylemeden evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 19 yaşındaki Binnaz İ.’yi arama çalışmaları sürüyor.

6 gündür kızlarından haber alamayan acılı anne ve baba kızlarının bulunması için yardım istiyor. 6 gün önce hiçbir şey söylemeden evden çıkan kızlarının bir daha geri dönmediğini belirten acılı anne ve baba, Allah rızası için kızlarını gören yada duyanlardan kendilerine haber vermelerini istiyor.

Görenlerin ya da duyanların, bir şekilde haberdar olanların en yakın karakola başvurmalarını insanlık namına rica eden anne ve baba, 6 gündür perişan halde olduklarını söylüyor.

Karakola başvurduklarını ancak hiçbir alamadıklarını belirten aile yakınları, 6 gündür perişan halde olduklarını belirterek; “Kızımızı görenlerin ya da duyanların, bir şekilde haberdar olanların en yakın karakola başvurmalarını insanlık namına rica ediyorum” dedi.

Kayıp kızı arama çalışmaları devam ediyor.