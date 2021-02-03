2 haftada ikinci kez intihar girişiminde bulundu

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da 15 gün önce intihar girişiminde bulunan Mesut S, yine bir işhanının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgilere göre ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Mesut S, 15 gün önce İnönü Caddesi’nde kullanılmayan bir işhanının çatısına çıkmış ve eşinin olay gelmesi sonucu intihardan vazgeçmişti.

Mesut S, 15 gün sonra aynı işhanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Olayın gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. .İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı bölgede güvenlik önemli aldı. Polisin ikna çabaları yetersiz kalınca olay yerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden Sosyolog çağrıldı.

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından Mesut S, binadan indirildi. Olayın ardıdnan Mesut S, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 11:01