2 kadını sokak ortasında bıçaklayan adam için mahkeme rapor istedi

FATİH BATTAR

Çorum’da ayrıldığı eşini ve akrabasını sokak ortasında bıçaklayan E.E (40)’nin duruşması yapıldı. Mahkeme E.E’nin akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor isterken, duruşma 19 Ağustos’a ertelendi. Mahkemeye eşi tarafından bıçaklanan ve hayati tehlike atlatan M.Ü de katıldı.

Olay

Olay, 25 Ekim 2019 tarhinde Kale Mahallesi Milönü Caddesi'nde meydana geldi. Akrabası N.Ü ile alışverişten dönen M.Ü, sokakta 6 yıl önce boşandığı Erdal Eker ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.E elindeki bıçakla iki kadını yaraladı. M.Ü ve N.Ü kanlar içinde yere yığılırken, E.E ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hayati tehlikesi bulunan iki kadın yoğun bakımda tedaviye alınmış ve yaklaşık 1 ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti.