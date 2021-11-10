23 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Çorum’da dün gece meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum’da gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında, ağır yaralanan 23 yaşında bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Yavruturna Mahallesi Kulaksız 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile sokağa giren Yasin Karabıyık (23), bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek yolun sağ tarafında park halindeki bir otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet metrelerce savrularak hurdaya dönerken, çarpışma anında motosikletten yola fırlayan genç ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

112 ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yasin Karabıyık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 16:37