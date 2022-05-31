27 yaşındaki genç kız silahlı saldırıda hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum'da önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda araç içerisinde bulunan bir kadına silahlı saldırgan kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan 27 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre E.Ö, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Ö.Ö, baldızı Ezgi T. ve kayınvalidesinin içinde bulunduğu otomobile silahla ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Ezgi T. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan kadın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurşunların hedefi olan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan şahsı aramak için çalışma başlattı.

27 yaşındaki genç kızın cenazesi dün merkeze bağlı Kadıdere’si köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022, 13:49