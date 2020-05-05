29 yaşındaki genç odunlukta ölü bulundu!

Çorum'un Kargı ilçesinde günlerdir aranan 29 yaşındaki genç Seyircek Yaylası'ndaki bir odunlukta ölü bulundu.

İddialara göre akşam saatlerinde Sinop istikametine gitmekte olan aile Kargı ilçesi Karagöl mevkii yakınlarında yolun kenarında bulunan çeşmeden su içmek için araçlarını durdurarak mola verdiler. O esnada araçta bulunan ve ailenin çocukları olduğu tahmin edilen L.M. isimli 29 yaşındaki genç çocuk bilinmeyen bir nedenden dolayı ailesinin mola verdiği yerden kaçarak gözlerden kayboldu.

Havanın kararmasından dolayı ailesi tarafından saatlerce aranan genç bulunamadı. Günler sonra Seyircek Yaylası'nda bir odunlukta ölü olarak bulunan genç çocuk, savcının yaptığı incelemenin ardından Kargı İlçesi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bitlis nüfusuna kayıtlı gencin donarak öldüğü tahmin edilirken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020, 19:11