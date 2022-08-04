2.kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Çorum’da ikinci kattaki evinin balkonundan düşen 87 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay Kale Mahallesi’nde meydana geldi.
İddialara göre, evinin balkonunda otururken bir anda dengesini kaybeden yaşlı adam ikinci kattan bahçeye düştü. Yaşlı adamın düştüğünü görenler durumu 112’ye bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ahmet M. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘ne kaldırıldı.
Yaşlı adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.