3 adet bileziğini dolandırıcılara kaptıracaktı!

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Küçükdona köyünde ikamet eden yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda Jandarma kurtardı.
Evdeki 3 adet bileziği alarak ‘Oğluma para yatırmaya gidiyorum’ diyerek evden çıkan yaşlı adamı, eşinin dikkati kurtardı.
Eşinin dolandırılmaya çalışıldığını anlayan kadın, hemen Jandarma’ya haber verdi. Jandarma ihbarın üzerine yaşlı adamı takibe aldı. ATM’den dolandırıcılara para yatırmak üzereyken, Jandarma yaşlı adamın elinden telefonu alarak, dolandırıcıların tuzağından kurtardı.
Olay sonrası yaşlı adamın para yatırılacağı hesap üzerinden dolandırıcıların kimlikleri tespit edildi. Olayla ilgili Alaca Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 12:50