4 günde 58 araca 56 bin TL ceza kesildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü, 7-11 Şubat tarihlerinde kent merkezinde huzur ve asayiş uygulamaları kapsamında 58 araca 56 bin TL idari para cezası kesti.

Yapılan açıklamaya göre, 7-11 Şubat tarihleri arasında 177 ekip 299 görevli personelle yapılan uygulamalarda, 2 bin 30 şahıs hakkında (GBT) sorgulaması yapılırken, 976 araç kontrol edildi, 58 araca 56.624 TL trafik idari para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi, 15 yoklama kaçağı yakalandı, 2 şahsa adli/idari işlem yapıldı, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi, 5 sigortasız, 1 fenni muayenesi olmayan, 1 alkollü araç kullanmaktan ve 1 donanım eksikliğinden toplam 8 araca işlem yapıldı, bir hacizli-yakalamalı araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur uygulamalarının aralıklarla devam edeceği belirtilerek, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin korunması, can ve mal emniyetinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre suçların önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması, faillerinin yakalanarak adli mercilere sevk edilmesi kapsamında özveri ve fedakârca, mevzuat hükümlerinin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde, insan haklarına saygılı ve halkla ilişkilere duyarlı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2020, 18:46