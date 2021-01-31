40 metrelik uçurumda hayatını kaybetti

EROL TAŞKAN

Alaca’da uçuruma düşen iş adamı hayatını kaybetti.

Ankara’da inşaat işleri yapan 53 yaşındaki Orhan Yağmur, hafta sonu geldiği kendi köyü olan Kuzkışla’da uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla birlikte gezinti yaparken, dengesini kaybederek 40 metrelik uçurumdan aşağı düşen talihsiz adamın cesedi, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yağmur’un düştüğünü ilk gören, kendi koyunlarına bakan çoban farketti. Yardım için 112’yi arayan arkadaşları kendi imkanlarıyla yardım çabasına düşse de ellerinden bir şey gelmedi.

Olay yerine gelen 112, AFAD ve Jandarma ekiplerinin 5 saat süren zorlu çalışması sonucu, Orhan Yağmur’un cansız bedenine ulaşıldı.

Kayalıklardan alınan talihsiz adamın cansız bedeni Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 18:27