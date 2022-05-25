5 litrelik kolonyayı bile çalmışlar!

FATİH BATTAR
Çorum’da Yavruturna Mahallesi’nde bir eve giren hırsızlar 5 litrelik kolonyayı bile çaldılar.
Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler K.K., G.K., ve O.C.Ö ifadeleri alındıktan sonra Adliye’ye sevk edildi.
Hırsızların evden 1 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet kombi, 2 adet banyo kazanı, yaklaşık 100 kg civarında bakır eşya, 3 adet 5 Kg zeytinyağı, 4 adet 5 Kg kolonya, 5 adet çıkma musluk bataryası çaldıkları öğrenildi.
Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022, 12:05