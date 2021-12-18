54 yaşındaki kadın yaşamına son verdi

Çorum’da 54 yaşındaki bir kadın, bilinmeyen bir nedenle hayatına son verdi.

Olay Çorum'un Bayat ilçesi Ahacık Köyün'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahacık Köyün'de yaşayan 54 yaşındaki Adeviye K., gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle evde bulunan av tüfeği ile göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi.

Olayın ihbarı ile köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.