Çorum’un İskilip ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 55 kök Hint keneviri ve 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, zehir tacirlerine yönelik çalışma başlatan İskilip İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen İskilip polisi, 55 kök Hint keneviri ve 10 gram esrar maddesi ele geçirirken, S.K. adlı şahsı da gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021, 11:12