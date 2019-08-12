5.kattan düşen çocuk yaralandı

Çorum'da beşinci kattan düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşmak için ailesiyle babaannesinin Gülabibey Mahallesi Beytepe Birinci Cadde'deki evine giden Emin Yasir Ceylan, balkonda oynarken beşinci kattan toprak zemine düştü.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun sol kolunda kırıklar olduğu ve vücudunda ezikler bulunduğu belirtildi.

Müşahede altında tutulan Ceylan'ın tedavisi sürüyor.

(AA)