5.kattan düşen kadın hayatını kaybetti

FATİH BATTAR
Çorum’da 5.kattan düşen hayatını kaybetti.
Olay dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 45 yaşındaki F.Ç, oturduğu binanın 5.katından atlayarak yaşamına son verdi.
Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.Ç’nin cansız bedeni ile karşılaştı.
Talihsiz kadının cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021, 16:07