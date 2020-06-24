6. kattan düşen Çorumlu hemşire hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Kayseri’de evinin camını silerken 6. kattan düşen Çorumlu hemşire Yeter Aslan, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi’nde meydana gelen olayda bir apartmanın 6. katında ikamet eden Çorum'un Alaca ilçesi Sarı Süleyman köyü nüfusuna kayıtlı hemşire Yeter Aslan (30), camları silerken ayağının kayması sonucu beton zemine düştü. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Yeter Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Aslan’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, hastane morguna kaldırıldı.

Aslan’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Alaca’da defnedileceği öğrenildi.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 21:28