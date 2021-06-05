62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

FATİH BATTAR

Çorum’da yanlız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Olay Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 62 yaşındaki Özcan Aygün’den haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Akrabalarının gözetiminde eve giren polis Özcan Aygün’ün cansız bedeni ile karşılaştı. Aygün’ün kanser hastası olduğu öğrenilirken, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Özcan Aygün’ün cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Özcan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021, 14:57