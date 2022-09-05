62 yaşındaki esnaf boğularak hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorumlu esnaf Samsun'da serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre tatil için gittiği Samsum'da Karadeniz'de akıntıya kapılan 62 yaşındaki Çorumlu esnaf Abdülkadir T, cankurtaranlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdülkadir T.'ye dakikalarca kalp masajı yaptı. Akabinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Abdülkadir T. bütün müdahalelere rağmen kurtarılımayarak yaşam savaşını kaybetti.

Merhumun cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022, 16:44