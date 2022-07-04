65 yaşındaki adam canına kıydı!

Çorum'da bunalıma giren adam evinde silahla yaşamına son verdi.

Ulukavak Mahallesi Sakarya 15.Sokak'ta yaşayan 65 yaşındaki Hüseyin K, girdiği bunalım sonucu silahla canına kıydı.

Edinilen bilgilere göre aynı mahallede yaşayan yakınları silah seslerini duyunca Hüseyin K'nın evine koştu. Hüseyin K'yı yerde kanla içinde yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Hüseyin K'nın cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karayolları'ndan emekli olduğu öğrenilen Hüseyin K, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.