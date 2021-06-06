6.kattan düşen işçi hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum’da bir inşaatın 6.katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 15.00 sularında Bahçelievler Çoraklık 69.Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre inşaatın 6.katında çalışan İbrahim A. (53), aşağıdan harç kovasını çekmek isterken dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten aşşağı düşen işçi yaralandı. İbrahim A’nın düştüğünü gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı halde Elitpark Hastanesi’ne kaldırılan işçi, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İbrahim A’nın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçinin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Polis olayla ilgili inşaat yetkilileri ve diğer işçilerden ifade alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021, 13:32