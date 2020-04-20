81 ilde 16. sıradayız

Çorum, ölümlü trafik kazalarının azaltılması sıralamasında 81 il içerisinde başarı sıralamasında 16. sırada yer aldı.

Çorum genelinde trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına uyma düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması, kaza sonucu meydana gelen ve yaralanmaların azaltılması ile denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması için yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar başta olmak üzere sürücüler üzerinde uykusuz, yorgun ve süre dışı araç kullanımını önlemeye yönelik denetimlere ağırlık verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında Çorum’da toplam 460.656 araç denetlendi. 78.672 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden ceza-i işlem uygulandı.

2020 yılının ilk 3 ayında ise toplam 83.118 araç denetlenirken, 41.784 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden ceza işlem uygulandı.

Açıklamanın devamında; “Ankara-Samsun ve Amasya İstanbul çevre yolundan ilimizden günlük ortalama olarak 15.000 civarında araç geçmesine rağmen trafik kazaları 2020 yılında bir önceki yıla göre değerlendirildiğinde, ölümlü kazalarda %50’lik, ölüm sayısında %66,7’lik bir azalma sağlanmış olup, ölümlü kazaların azaltılmasında 16. sıraya, ölümlerin azaltılması konusundaki başarısı 15. sıraya yükseltilmiştir.

Yaralanmalı kazalarda ise %8,3’lük, yaralı sayısında %6,5’lik düşüş sağlanmış olup, yaralamalı trafik kaza sıralamasında 32. sıraya, yaralı sayısında ise 36. sıraya yükselmiş ve Çorum ilinde 100.000 motorlu araca düşen ölüm sayısı %0.6’lık oranla 81 il içerisinde 24. sırada yer almaktadır.

2020 yılının ilk 3 (üç) ayında ise ölümlü trafik kazalarında %50’lik bir düşüş sağlanmış olup, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planları, kampanyaları, trafik düzenleme ve denetleme ile bilgilendirme faaliyetlerinin "Bir Kazayı Önleme ve Bir Canı Kurtarmanın Ne Kadar Önemli ve Değerli Olduğu Bilinciyle" hassasiyetle yürütülmektedir.” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)



