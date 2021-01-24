Ağır yaralanan gazi hayatını kaybetti

Çorum’da bir kavgayı ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi, hayatını kaybetti.

Olay önceki gece Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

İddialara göre bir kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada bıçakla ağır yaralanan Necati Aslan(70), 112 ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen Aslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 09:15