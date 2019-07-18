Ailesi Dilan’ı arıyor

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan Dilan Çördük’ten yedi gündür haber alınamıyor.

19 yaşında ve 3 aylık evli olan Dilan’ın 12 Temmuz günü 14.30 sularında İskilip otogarında görüldüğünü belirten baba Sadık Daşkıran, kızının bir an önce bulunmasını istedi.

Dilan’ın kardeşlerine, Çorum’da sığınma evine gideceğini söylediğini ifade eden Daşkıran, sonrasında kızlarından hiç bir şekilde haber alamadıklarını belirterek, Dilan’ı görenlerin insaniyet namına 0 532 762 24 02 numaralı telefonu aramalarını rica etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 17:14