Aküsü patlayan otomobil alev aldı

FATİH BATTAR

Çorum'da aküsü patlayan otomobil korkuttu.

Olay, dün akşam Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 06 FVC 54 plakalı aracın aküsü patlayarak alev aldı. Aracın ön kısmından alevler yükseldiğini gören sürücü aracı kenara çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek, söndürme çalışmalarına başladı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek alanda güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada alev alan araç yanmadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021, 11:55