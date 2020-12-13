Alaca Yolu’nda iki kaza

RECEP MEBET

Çorum-Alaca Yolu’nda meydana gelen iki ayrı trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

Hafta sonu meydana gelen kazalarda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan araçlar ve sürücüleri büyük tehlike atlattı.

Alacahöyük Kavşağı’nda meydana gelen ilk kazada hafriyat kamyonu yoldan çıkarak dönel kavşağa girdi. Kupası ters dönen ve güçlükle duran kamyonun sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elicek Köyü mevkiindeki diğer kazada ise bitkisel yağ tankeri yol kenarındaki hafriyat birikintisine çarparak durabildi. Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken maddi hasara uğrayan tanker bulunduğu yerden çekici ile kaldırıldı.

Trafik kazaları nedeniyle Jandarma ve Karayolları ekiplerince tedbir alınan yolda, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazalarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.